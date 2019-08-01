Российские военные готовятся к конкурсу «Отличники войсковой разведки»: кадры из Индии

Российские участники АрМИ-2019 в Индии готовятся к этапу «Отличники войсковой разведки», который пройдет на территории крупнейшей в стране военной базы Джайсалмер посреди пустыни.

Древний Джайсалмер - один из пунктов Великого шелкового пути - обрушивается на участников Армейских игр своим индийским колоритом.

Вечером организаторы прокатили россиян на верблюдах. А во время дружеского ужина внезапно полил освежающий дождь. Такое в пустыне Тар бывает пару раз в году и считается хорошим знаком.

Соревнования подразделений войсковой разведки «Отличники войсковой разведки» пройдут с 3 по 17 августа. Конкурс включает в себя десантную высадку, марш-бросок, состязания механиков-водителей, преодоление препятствий, стрельбы. В единственном конкурсе АрМИ-2019, который пройдет на территории Индии, примут участие команды из восьми стран: России, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Судана и Узбекистана.