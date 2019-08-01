В Красноярском крае возбуждено дело о халатности должностных лиц, не принявших меры по ликвидации пожаров

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц Министерства лесного хозяйства Красноярского края, которые не приняли необходимых мер по ликвидации пожаров в регионе. Об этом говорится в сообщении СК РФ.

Следователям известно, что с 22 марта по 1 августа должностные лица Минлесхоза Красноярского края не приняли мер по ликвидации лесных пожаров, из-за чего огонь распространился на значительные территории.

В рамках уголовного дела сотрудники СК РФ приступили к проведению обысков в Министерстве лесного хозяйства Красноярского края, региональном управлении МЧС и КГАУ «Лесопожарный центр».

Напомним, в связи с крупными лесными пожарами в четырех регионах России был введен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка сейчас в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятия.

Точная сумма ущерба, нанесенного стихией, к настоящему моменту неизвестна.