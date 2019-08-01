Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США требуют уничтожить фрески советского художника

Лина Давыдова
19:09 01.08.2019
Советский художник Виктор Арнаутов в 30-е годы прошлого века расписал стены одной из американских школ сценами из жизни Джорджа Вашингтона.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Сан-Франциско разгорелся громкий скандал из-за фресок советского художника Виктора Арнаутова. Ученик знаменитого живописца Диего Риверы в 30-е годы прошлого века расписал стены одной из американских школ сценами из жизни Джорджа Вашингтона. Две из 13 фресок местный Совет по образованию счел унизительными, так как на одной из них изображены темнокожие рабы первого президента США, а на второй - тела убитых колонизаторами индейцев.

По мнению Совета, подобные сюжеты оскорбляют чувства учащихся, среди которых представители разных рас. Но многие посчитали, что цель художника была как раз обратной - обратить внимание американцев на проблему дискриминации.

На защиту произведений искусства встали более 400 ученых и преподавателей из США и других стран. Они предлагают разместить рядом со спорными фресками объясняющие таблички.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.08.2019, 15:34
Пентагон подтвердил сотрудничество с боевиками в Сирии
Дата01.08.2019, 18:19
Внимание к мелочам: представители иностранных делегаций осмотрели павильоны АрМИ в парке «Патриот»
Дата01.08.2019, 16:12
Овечкин рассказал о планах после завершения спортивной карьеры
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата31.07.2019, 15:11
С Байконура стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»
Дата31.07.2019, 10:44
Победа в войне за час: топ самых быстрых войн в истории
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:23 В стране и мире
«Показатель бессилия»: МИД РФ о санкциях США против «Северного потока - 2»
18:45 В стране и мире
В Красноярском крае возбуждено дело о халатности должностных лиц, не принявших меры по ликвидации пожаров
18:22 В стране и мире
Видео
Зеленоградский «супермен» руками остановил неуправляемый КамАЗ: видео
17:32 В стране и мире
Видео
Напролом: жители Казахстана взяли штурмом приграничный с Китаем таможенный склад
16:41 В стране и мире
Видео
Вспышка в небе: падение метеорита над Австралией попало на видео
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Обычный вечер в России: медведь спокойно гулял по городской набережной в Карелии
Видео
Каменные джунгли: в Перми питон пробрался в квартиру через канализацию
Видео
«Мальчик-акула» из Индии лишился 526 лишних зубов: видео
Пользователи Сети переругались из-за школьной задачи по математике
Видео
«Жара еще будет»: синоптики рассказали о погоде в августе
Сгнившее стелс-покрытие F-22 ВВС США показали в деталях
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.