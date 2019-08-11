«Прощай, Алла»: сообщение в Instagram Пугачевой перепугало ее фанатов

Один из последних постов в официальном аккаунте Аллы Пугачевой всерьез напугал очень многих ее поклонников из-за неоднозначного сочетания фотографии и подписи к снимку.

Речь идет о фото горящей свечи и приписке: «Прощай, Алла».

© alla_orfey, instagram

Пугачева, разумеется, имела в виду Аллу Вербер, фэшн-директора ЦУМа, которая скончалась 6 августа в больнице на итальянском курорте. Однако поняли это далеко не все.

© alla_orfey, instagram

© alla_orfey, instagram