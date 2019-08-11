Город в Кузбассе побелел от сильного града: видео
Из-за выпавших обильных осадков улицы кузбасского города стали белыми.
© Видео: Анастасия Макарова, ВКонтакте, Ирина Осипова, ВКонтакте © Фото: Анастасия Макарова, ВКонтакте
На город Прокопьевск Кемеровской области обрушилась непогода. Жители выкладывают в соцсети видеоролики, на которых запечатлен сильный град, засыпавший улицы.
Как сообщает местный портал City-N, улицы кузбасского города из-за выпавших осадков стали белыми, как зимой. Отмечается, что град прошел в нескольких районах города и за его пределами.