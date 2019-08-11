В Тулуне подсчитали не подлежащие ремонту после паводков дома

В городе Тулуне Иркутской области не подлежат восстановлению порядка 450 домов, пострадавших от дождевых паводков. Об этом заявил губернатор региона Сергей Левченко.

«Вторая волна паводка привела к тому, что не подлежащими восстановлению оказались около 450 домов в Тулуне. Ранее эти дома должны были капитально отремонтировать», - сказал губернатор.

В настоящее время ведется обследование домов. Также 150 социальных объектов после наводнений нуждаются в восстановлении. До 15 августа региональные власти составят весь перечень объектов, которые были разрушены или повреждены.

По его словам, общее количество пострадавших от паводков в Иркутской области составило 45 тысяч человек. Из них около 23 тысяч уже получили компенсацию в размере 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества, по 100 тысяч – за полную.

«Порядка 200 дел находится в судах. Мы должны были вчера закончить выплаты по материальному ущербу и по материальной помощи», - отметил Левченко.

Кроме того, как сказал губернатор, власти определились с размещением новых гидрозащитных сооружений в Тулуне, которые будут рассчитаны на наводнение при уровне до 14 метров (сейчас дамба рассчитана на уровень до 9 метров).