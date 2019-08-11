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Экс-гендиректор «Рустави 2» отпущен под залог

Валентина Пескова
08:12 11.08.2019
Бывший генеральный директор грузинской оппозиционной телекомпании отпущен под залог в 40 тысяч лари (около 14 тысяч долларов).
Экс-гендиректор «Рустави 2» отпущен под залог
© Фото: Rustavi 2 Facebook

Городской суд Тбилиси отпустил под залог бывшего гендиректора грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» Ники Гварамия. Сумма залога составила 40 тысяч лари (около 14 тысяч долларов), хотя прокуратура требовала 80 тысяч. Телеканал вел прямую трансляцию из зала суда.

Судья Георгий Каретишвили постановил, что залог должен быть внесен в течение 30 дней. В случае невыплаты суммы, прокуратура может потребовать у суда более строгой меры пресечения, пишет РИА Новости.

При этом сам Гварамия заявил, что не намерен вносить залог.

«Моего ареста боятся. Я сказал судье, чтобы не избирал залог, так как я эти деньги не заплачу», - сказал экс-гендиректор журналистам.

Скандал вокруг телеканала «Рустави 2» разгорелся после того, как 7 июля ведущий программы «P.S.» Георгий Габуния допустил в эфире нецензурные высказывания в адрес президента России Владимира Путина и покойных родителей. Журналиста осудила общественность, а руководство телеканала отстранило его от работы. Позже, уволили с должности и генерального директора грузинского телеканала.

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