Российские военнослужащие роют траншеи для отвода воды в Тулуне

В 18 районах Хабаровского края и Еврейской автономной области, где прогнозируется подтопление, введен режим ЧС. Власти регионов отправили письмо губернатору китайской провинции Хэй Лунцзян с просьбой ограничить сбросы воды в реку Сунгари на время прохождения паводка. Он постепенно движется из Амурской области.

Всего на Дальнем Востоке сейчас под водой 39 сел и поселков. На этом даже решили поживиться некоторые турфирмы, которые организовывают экстремальные сплавы в затопленные районы. Спасатели уже вынесли им предупреждение.

В Иркутской области подтоплены 44 населенных пункта, но уровень воды в реках падает. В Тулуне даже начали возводить площадку для нового микрорайона. Пострадавшие от наводнения через год получат более тысячи квартир. А пока люди пытаются восстановить то, что осталось.

Течение очень сильное, но в этот раз опоры моста свободны от набившихся в прошлое наводнение домов и мусора. Просто уже нечего больше сносить.

А перед закрытым мостом через реку Ию сотни машин. Более полутора тысяч человек ждут, когда вода наконец спадет.

В Тулуне жарко, плюс 27. Военные раздают бутилированную воду. Для тех, кто со своей тарой, наливают из автоцистерны.

Для Мартина и Петера из Словакии вынужденная задержка - еще одно приключение в путешествии по Евразии. На капоте джипа - карта с маршрутом. Впереди - пол-России. Но пока приходится гостить в Тулуне. Рассказывают, несмотря на наводнение, люди здесь отзывчивые и часто улыбаются.

А вот у жительницы Тулуна Ларисы Кутаренко погиб весь урожай. Банки с солеными огурцами в этой мутной воде и не выловишь. Остается только надеяться, что длительное погружение они пережили.

Наверное, не каждый житель частного дома может похвастаться, что траншеи для отвода воды ему выкопали под руководством настоящего военного инженера. Да еще и так быстро - всего за пару часов. Подполковник Александр Романов рассказывает: работают по заявкам от жителей, уже выкопали канавы на четырех улицах.

Пик паводка в Тулуне, кажется, прошел: уровень воды в реке Ие опустился ниже десяти метров.

А вот жителям Амурской области встреча с большой водой еще только предстоит. В Белогорске из-за дождей разлилась река Томь. Сценарий - как в Тулуне. Сначала вода прибывала понемногу, но в какой-то момент хлынула бурным потоком.

Один из районов оказался затоплен. Военнослужащие Восточного военного округа эвакуировали 30 человек - в основном детей и инвалидов. Остальные предпочли остаться.

Теперь во дворе у Петра Васильевича - море. Единственный островок - куча песка, где живут собаки. Кошки перебрались в дом.

Куры - на втором этаже. Когда вода только начала прибывать, пенсионер попытался отсыпать дом, но вскоре руки опустились. А вот уровень воды, наоборот, продолжил подниматься.

Район отрезало от Большой земли, людей перевозят на военных «Уралах» повышенной проходимости. Сотрудники МЧС на лодках доставляют хлеб, питьевую воду и даже портативные зарядные устройства для телефонов.

Командование Восточного военного округа подключило расчеты беспилотной авиации для мониторинга паводковой ситуации в Амурской области и Республике Бурятия. Это те самые «Орланы-10», незаменимые при поисковых работах в труднодоступных районах. Беспилотники уже зарекомендовали себя как отличные разведчики во время первой волны паводка в Иркутской области.