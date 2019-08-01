Зеленоградский «супермен» руками остановил неуправляемый КамАЗ: видео

В Зеленограде мужчина, предположительно водитель КамАЗа, применил нечеловеческую силу, чтобы остановить грузовик, который покатился на припаркованные автомобили. Среди них был Porsche.

На кадрах, опубликованных в Instagram, видно, как припаркованный грузовик в какой-то момент начинает движение. Транспортное средство начинает целеустремленно двигаться в сторону мирно стоящих легковых автомобилей.

Однако мужчина не растерялся и применил сверхспособность. Несмотря на то, что в момент начала движения грузовика он не находился за рулем транспортного средства, ему удалось спрыгнуть оттуда и подбежать к кабине. После мужчина буквально голыми руками остановил разбушевавшийся КамАЗ. В результате транспортное средство встало в нескольких миллиметрах от легковых автомобилей.

«Кажется, в нашем городе появился новый Человек-паук», - в шутку заметили пользователи Сети.

Вместе с тем, согласно подписи к ролику, у грузовика просто отказали тормоза, в связи с чем КамАЗ поехал в сторону машин.