Холодная погода в Петербурге побила рекорд времен Александра III

В Санкт-Петербурге установлен новый температурный рекорд. Днем 31 июля температура воздуха в городе опустилась до 12,5 градуса по Цельсию. Этот показатель стал самым низким за всю историю наблюдений.

До этого самая низкая температура 31 июля была зафиксирована в 1894 году.

Начальник Санкт-Петербургского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Щербакова утверждает: в последнее время ей часто приходится слышать мнение, что температурный рекорд этим летом был побит не один раз. Однако, по словам эксперта, в истории наблюдений была зафиксирована температура и пониже, пиковым же стал только один день - 31 июля, пишет «РГ».

Синоптики сообщают, что потепление в Северной столице начнется уже на следующей неделе, однако жары ждать не стоит. Воздух не прогреется выше 16-17 градусов.