Около 700 домов в Дагестане оказались повреждены сильнейшим градом

Около 700 домов, две школы и детский сад получили повреждения в результате сильнейшего ливня с градом в дагестанском селе Доргели в Карабудахкентском районе республики. Накануне на регион обрушился настоящий ураган.

По данным регионального управления МЧС, создана специальная комиссия, члены которой встречаются с пострадавшими от непогоды жителями, проводят с ними разъяснительную работу и оценивают степень нанесенного стихией ущерба.

«В результате неблагоприятных метеорологических явлений, пришедших на территорию района, жертв и пострадавших нет, жизнеобеспечение людей не нарушено. В населенном пункте Доргели имеются повреждения кровли домов и автомобилей, нарушено электроснабжение», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Ранее стихия пришла в Чечню и Ингушетию, где от сильнейших порывов ветра пострадали более 300 домов. Ураган повалил рекламные конструкции и десятки деревьев. Повреждены газопроводы и оборваны линии электропередачи. Без света остались более 100 тысяч человек. Аварийные бригады работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.