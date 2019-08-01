Рекордное десантирование 2400 парашютистов в Крыму: эксклюзивные кадры с воздуха

Телеканал «Звезда» публикует кадры десантирования 2400 парашютистов, которое прошло на южном побережье Крыма.

Совместные летно-тактические учения ВДВ и военно-транспортной авиации (ВТА) прошли 11 июля.

Десантирование проводилось с высоты 600 метров из самолетов Ил-76 двумя параллельными потоками. По сценарию учений личный состав после десантирования совершил захват объектов условного противника и уничтожил незаконное вооруженное формирование.

Огневую поддержку десанту оказывали штурмовики Су-25.

Ил-76 (по кодификации НАТО: Candid - англ. искренний, прямой) создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова. Самолет Ил-76МД-90А способен перебрасывать 60 тонн груза на расстояние до 4000 километров. Ширина и высота кабины составляют 3,45 и 3,4 метра соответственно.

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