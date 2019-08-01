На поиски пропавших в Белом море байдарочников направлен вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на север Карелии на поиски десяти туристов из Санкт-Петербурга. Группа байдарочников, среди которых 15-летний подросток, уже неделю не выходит на связь. В МЧС они не зарегистрировались, поэтому точных данных о предполагаемом маршруте нет.

Есть информация, что туристы вышли в море 24 июля, планировали добраться до острова в центре Онежской губы Белого моря, а там их должен был встретить местный житель и привезти на материк еще 29 июля.

Поиски на воде вести пока невозможно: в районе сильный ветер и волны до двух метров. Родственники пропавших предполагают, что они могут как раз пережидать непогоду на одном из островов Белого моря.