Самолеты Ил-76 за первый день работы потушили 23 тыс. гектаров горящих лесных массивов в Сибири

Восемь самолетов Ил-76 сегодня, 1 августа, совместно с авиацией МЧС погасили 23 тысячи гектаров на территории пожара лесного массива в Сибири. Об этом сообщил замминистра РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

«Сегодня день был организационный: мы выставили работу авиационной составляющей по тушению пожаров. Создана авиационная группировка из самолетов Ил-76, которая в 11 часов местного времени была сосредоточена на аэродроме Красноярска. Не теряя времени, приступили к выполнению задачи», - отметил он.

По его словам, из-за погодных условий сегодня не удалось пройти к местам возгорания вертолетам Ми-8.

«Завтра группировка вертолетов вступает в работу по тушению пожаров. На завтра мы планируем заправить все самолеты водой и керосином, и в 05:00 первая пара пойдет на взлет», - отметил Булгаков.

Вместе с тем замминистра обороны РФ подчеркнул, что на завтра, 2 августа, намечено 20 самолетных вылетов и не менее 15 вертолетных вылетов.

«Нами определены самые сложные кварталы, где идет горение лесного массива, - с этого завтра начнем выполнять задачу», - заключил Булгаков.

Над Сибирью в настоящий момент разворачивается масштабная авиационная операция: с семи аэродромов по всей стране в воздух поднялись самолеты и вертолеты Минобороны РФ, которые в эти минуты сбрасывают на горящие леса десятки тонн воды.

Оперативный штаб по тушению пожаров создан в Красноярском крае по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу. Оказывать помощь в устранении чрезвычайной ситуации будет специальная авиационная группировка из десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ.