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NASA показало кадры бури на Юпитере

Василиса Морозова
07:09 11.08.2019
Невероятное новое изображение Юпитера было получено космическим телескопом Hubble NASA.
© Видео: NASAHubble, Twitter © Фото: NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), and M.H. Wong (University of California, Berkeley)

Американское космическое агентство NASA опубликовало новые кадры Юпитера, которые сделал телескоп Hubble в конце июня. На них можно увидеть бушующие на планете бури.

Специалисты отмечают, что все яркие полосы на Юпитере являются вихревыми потоками, разделенными ветрами. Эти ветры могут достигать скорости 644 км/ч. А самая большая буря на планете – Большое красное пятно – бушует на ее поверхности не менее 150 лет.

«Среди наиболее ярких особенностей изображения - насыщенные цвета облаков, движущихся к Большому Красному Пятну. Эта огромная антициклоническая буря практически равна диаметру Земли и вращается против часовой стрелки между двумя полосами облаков, которые движутся в противоположных направлениях к ней», - говорится в сообщении на сайте телескопа.

Отмечается, что эта огромная буря стала уменьшаться. Гораздо меньшие штормы появляются на Юпитере в виде белых и коричневых пятен, которые могут длиться всего несколько часов, либо длиться веками.

Наблюдения являются частью программы, начавшейся в 2014 году. Телескоп Hubble каждый год наблюдает за планетами, обновляя информацию о них, чтобы понимать не только природу их атмосфер, но и атмосферу нашей собственной планеты.

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