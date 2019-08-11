NASA показало кадры бури на Юпитере

Американское космическое агентство NASA опубликовало новые кадры Юпитера, которые сделал телескоп Hubble в конце июня. На них можно увидеть бушующие на планете бури.

Специалисты отмечают, что все яркие полосы на Юпитере являются вихревыми потоками, разделенными ветрами. Эти ветры могут достигать скорости 644 км/ч. А самая большая буря на планете – Большое красное пятно – бушует на ее поверхности не менее 150 лет.

«Среди наиболее ярких особенностей изображения - насыщенные цвета облаков, движущихся к Большому Красному Пятну. Эта огромная антициклоническая буря практически равна диаметру Земли и вращается против часовой стрелки между двумя полосами облаков, которые движутся в противоположных направлениях к ней», - говорится в сообщении на сайте телескопа.

Отмечается, что эта огромная буря стала уменьшаться. Гораздо меньшие штормы появляются на Юпитере в виде белых и коричневых пятен, которые могут длиться всего несколько часов, либо длиться веками.

Наблюдения являются частью программы, начавшейся в 2014 году. Телескоп Hubble каждый год наблюдает за планетами, обновляя информацию о них, чтобы понимать не только природу их атмосфер, но и атмосферу нашей собственной планеты.