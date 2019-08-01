Напролом: жители Казахстана взяли штурмом приграничный с Китаем таможенный склад

В Департаменте полиции Алматинской области Казахстана заявили об урегулировании ситуации вокруг Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос».

Ранее разъяренная толпа людей разгромила ограждение склада и проникла на его территорию, несмотря на активное сопротивление охраны. Среди штурмующих складские помещения были несовершеннолетние, отмечают в пресс-службе ведомства.

«Факт официально зарегистрирован. Ситуация уже урегулирована. Действиям правонарушителей дана правовая оценка», - рассказали в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

МЦПС «Хоргос» находится на казахстанско-китайской границе и является одним из основных транзитных пунктов для людей и товаров между странами. По предварительной информации, конфликт разгорелся из-за действий таможенников, которые изъяли и поместили на временное хранение товары, превысившие весовой лимит, сообщает Kazakhstan Today.

Силовики заявили, что склад остался в целости и сохранности, а конфликт улажен на месте.