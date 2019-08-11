Певица Наргиз собралась в монастырь

Певица Наргиз Закирова, которая в последние несколько дней сообщает о своем конфликте с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA, опубликовала новый пост в Instagram. В нем исполнительница пишет, что намерена уйти в монастырь в связи с ситуацией, сложившейся вокруг нее.

«В связи со сложившимся обстоятельством, ухожу в монастырь! Кто со мной, girlzzz?», - написала певица.

Правда, судя по фотографии, которой она сопроводила пост, можно надеяться, что сообщение было все же шуточным. На снимке изображена группа девушек в одеяниях монахинь, однако на ногах у них при этом сапоги на высоких каблуках.

Напомним, продюсерский центр MALFA запретил певице исполнять песни Максима Фадеева. Она не смогла выступить с концертами в Воронеже и Ростове-на-Дону, узнав об отмене мероприятий от организаторов за сутки до отъезда в тур. Тем, в свою очередь, сообщили из центра, что Наргиз якобы сама отказывается выезжать на гастроли. Вчера певица также сообщила в Instagram о начавшейся в ее адрес травле.