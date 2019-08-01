В МИД РФ назвали серьезной ошибкой выход США из ДРСМД

День выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности войдет в историю с негативной коннотацией. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что инициатива Вашингтона является антипримером решения сложных мировых вопросов и шагом по уничтожению атмосферы доверия.

«Вместо наличия инструмента снятия озабоченности мы видим его уничтожение», - констатировала Захарова.

Дипломат также напомнила, что выход из ДРСМД - это исключительно инициатива США.

«Мы говорили о том, что это серьезная ошибка Вашингтона со всех точек зрения, и давали не один шанс для того, чтобы все-таки вернуть США в правовое поле в этом контексте», - подчеркнула Захарова.

Россия также готова была обсудить с США все интересующие вопросы. Неоднократно Москвой проводились мероприятия с участием военных экспертов и специалистов, готовых дать разъяснения. Однако Вашингтон ответил на это «полным нежеланием» участвовать в таком обсуждении или в подобного рода мероприятиях.

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекращается 2 августа. В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, безосновательно обвинив в Россию в длительном нарушении договоренностей.

В начале июля президент Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. В то же время глава государства заявил, что Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений. Он также подчеркнул, что все российские предложения по разоружению «остаются на столе», но потребовал не инициировать никаких переговоров по этой теме.