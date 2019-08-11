Детали двигателя Boeing обрушились «дождем» на пригород Рима

«Предает себя и не в первый раз»: что происходит с актером Анатолием Пашининым

На видеозаписи с места ЧП видны разбитые стекла автомобилей и детали, упавшие с неба. Согласно информации СМИ, двигатель самолета взорвался, когда он совершал взлет из аэропорта. Местные власти начали расследование инцидента.

«Мы услышали рев, похожий на сильное завывание ветра, а затем нам показалось, что пошел град, хотя небо было солнечным. После этого мы увидели осколки железа повсюду. Были повреждены машины, некоторые предметы, тенты», - рассказала жительница Фьюмичино.

Двигатель самолет Boeing 787 взорвался в воздухе, после чего его фрагменты посыпались с неба на машины и людей в римском пригороде Фьюмичино.

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