В Минобороны РФ рассказали о запуске космических аппаратов-инспекторов

Минобороны России продолжает летные испытания космических аппаратов (КА) «Космос-2535» и «Космос-2536». Они предназначены для исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки искусственных и естественных факторов космического пространства, а также для отработки технологий их защиты и орбитального обслуживания.

Космические аппараты были выведены на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1В» с космодрома Плесецк 10 июля 2019 года.

Сегодня, 1 августа, в соответствии с программой испытаний КА-регистратора и КА-инспектора проведены сбор и обработка их орбитальных параметров, проверка режимов функционирования, оценка параметров целевой аппаратуры.

Данная аппаратура регистрирует воздействия на КА-регистратор космического мусора, электронного и протонного излучения внешнего естественного радиационного пояса Земли, протонов и тяжелых заряженных частиц, а также солнечных и галактических космических лучей.

Кроме того, были проведены инспекция состояния и орбитальное обслуживание КА-регистратора с использованием КА-инспектора и передача целевой и телеметрической информации о состоянии КА-регистратора.