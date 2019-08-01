Вспышка в небе: падение метеорита над Австралией попало на видео

Ночное небо над австралийским Пертом разрезала яркая полоса: очевидцам удалось снять на видео падающий метеорит. Инцидент произошел в темное время суток, поэтому след от космического тела был отчетливо виден.

На ролике, опубликованном обсерваторией Перта, видно дорогу, по которой едут машины. Вдоль трассы расположены фонарные столбы. И в какой-то момент вдалеке в ночном небе появляется падающий метеорит.

«Болид, вероятнее всего, является частью дельта-Акваридов», - говорится в подписи к ролику в Instagram.

Несмотря на то, что явление длилось считанные секунды, его удалось снять на камеру видеонаблюдения.

Дельта-Акваридами принято называть метеорный поток, который наблюдается каждый год с середины июля до середины августа. При этом пик его активности приходится на конец второго летнего месяца.