На крупном нефтезаводе в Техасе прогремел взрыв

Не менее 40 человек пострадали в Техасе в результате пожара на заводе одной из крупнейших в мире нефтяных компаний. По предварительным данным, огонь вспыхнул после взрыва в одном из производственных блоков. Загорелись емкости с токсичным веществом и промышленная установка.

Жителей ближайших районов пришлось эвакуировать в убежища. Сейчас эксперты выясняют причину произошедшего и проверяют степень загрязнения воздуха на месте ЧП.