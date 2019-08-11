Огромный резервуар со спиртом взорвался на заводе в Бразилии: видео

Резервуар с этанолом взорвался и загорелся на заводе по производству биотоплива в бразильском муниципалитете Нова-Индепенденсия.

Как сообщает телеканал G1 со ссылкой на экстренные службы, взрыв произошел утром 10 августа (по местному времени) из-за дефекта в крышке бака, который вмещает в себя до 64 млн литров этанола.

Однако, по данным СМИ, в нем на момент инцидента находилось до 30 тыс. тонн топлива. Отмечается, что пострадавших нет.

По данным Radio Cacula, на крышке бака производились сварочные работы.

Тем временем, на заводе охлаждают оставшиеся три резервуара, чтобы предотвратить дальнейшие взрывы. Спасатели используют около 18 пожарных машин и 20 грузовиков для тушения пожара.