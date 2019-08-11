В Германии объяснили, почему Украина никогда не вступит в ЕС

Вступление Украины в Евросоюз невозможно ни при каких обстоятельствах. По словам немецкого политолога Александра Рара, совершенно нереально представить, чтобы такая страна, как Украина, вошла в ЕС или НАТО, так как это станет для Запада шагом, который приведет к конфронтации с Россией.

«Пока Украина в нереформированном состоянии, в котором она сегодня находится, европейцы ее тоже принимать не будут», - заявил Рар в прямом эфире на YouTube-канале «Союз блогеров Украины».

По мнению эксперта, за последние 15 лет Киев мог бы провести необходимые реформы, однако не сделал этого. А значит, время упущено, ведь в начале 2000-х годов Евросоюз был богаче и сильнее. Теперь же, считает Рар, расширения ЕС на восток не будет, и на Украине должны это понимать.

Напомним, бывший президент Украины Петр Порошенко принял изменения в конституцию страны, в которых закрепил курс в ЕС и НАТО. И дал напутствие нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому придерживаться данного направления.