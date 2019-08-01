В Таджикистане погиб альпинист Дроздов
Во время восхождения группы произошел обвал участка, на котором находился Дроздов. Тело спортсмена уже доставили в Душанбе.
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В Таджикистане погиб известный российский альпинист Василий Дроздов. Он вместе с тремя другими участниками группы совершал восхождение на одну из вершин Фанских гор. Возвышенности присвоена шестая, самая последняя категория сложности.
Во время восхождения группы произошел обвал участка, на котором находился Дроздов. Тело спортсмена уже доставили в Душанбе.
В настоящее время решается вопрос о его транспортировке на родину. Дроздов был удостоен почетного звания за покорение многих вершин, расположенных на территории бывшего СССР.