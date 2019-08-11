В Минздраве назвали самую частую причину ишемии сердца

Ишемическая болезнь сердца в 30% случаев обусловлена малоподвижным образом жизни, считает замглавы Минздрава РФ Олег Салагай. Помимо этого, среди заболеваний, риск развития которых также связан с отсутствием физической активности, - рак груди и диабет.

Повышению давления способствует сидячий образ жизни. По словам Салагая, смена образа жизни, в частности, правильное питание и регулярная физическая нагрузка, способна снизить риск развития гипертонии.

Салагай посоветовал чаще ходить пешком и кататься на велосипеде. Он также порекомендовал на своей странице в Facebook запланированные упражнения, которые можно выполнять как самостоятельно, так и в компании родных или друзей.

Делать это специалист советует не менее часа в день для детей. Тем, кому от 18 до 64 лет необходимо 150 минут аэробных нагрузок в неделю или же вдвое меньше интенсивных нагрузок.