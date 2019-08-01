Посадка возникшего из ниоткуда огромного самолета попала на видео

В Сети появилось видео, на котором пассажирский самолет возникает из ниоткуда: воздушное судно в буквальном смысле появляется из облака, прежде чем совершить посадку. При этом в ролике видно, как несколько лайнеров уже стоят на взлетно-посадочной полосе, окутанной густой дымкой.

Как видно на кадрах, опубликованных на YouTube, самолет «выплывает» из плотного облака, при этом за воздушным средством тянется шлейф. Однако непосредственно при посадке видимость перед самолетом нормализуется.

По данным Aeronews, в ролике - лайнер Airbus A380, принадлежащий авиакомпании Emirates. Воздушное судно совершило посадку в лондонском аэропорту Гатвик.