В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима»

«Предает себя и не в первый раз»: что происходит с актером Анатолием Пашининым

«В западных, центральных и на севере восточных районов Приморского края ожидается сильный дождь с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее, местами очень сильный дождь», - сообщается на сайте Примгидромет.

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