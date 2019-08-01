Москва призвала Тегеран урегулировать ситуацию с задержанными россиянами как можно скорее

Москва призывает Тегеран как можно скорее урегулировать ситуацию с россиянами, задержанными на британском танкере Stena Impero. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Силы Корпуса стражей исламской революции задержали 19 июля в Ормузском проливе британский нефтяной танкер. Среди членов экипажа были в том числе и трое граждан РФ, которые до сих пор остаются на территории Ирана.

В Тегеране заявили, что задержание танкера произошло после того, как оно попытался скрыться с места столкновения с иранским рыболовецким судном и не реагировал на предупреждения КСИР.

В Великобритании действия Ирана резко осудили. Лондон призвал к созданию общеевропейской миссии для защиты коммерческих судов в Ормузском проливе. Предложение поддержали США, Италия, Нидерланды и Франция. В МИД России представили концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.