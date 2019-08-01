В Чернобыльской зоне отчуждения замечены украинские силовики

Бойцы Национальной гвардии Украины нашли применение заброшенной Чернобыльской зоне отчуждения: теперь украинские силовики проводят там военные учения.

Туристы из Германии и Канады во время экскурсии по Припяти обнаружили на здании заброшенного кафе многочисленные следы от пуль. В свою очередь экскурсовод объяснила иностранцам, что отверстия оставили сотрудники украинской Нацгвардии во время стрельб.

«Просто в городе проводятся военные учения», - цитирует экскурсовода Deutsche Welle.

В публикации отмечается, что в пресс-службе украинского ведомства не отрицают проведение таких стрельб.

«Бойцы Нацгвардии действительно время от времени тренируются в Припяти, поскольку в Украине отсутствуют специально подготовленные для этого учебные объекты», - говорится в сообщении.

Вместе с тем в украинском ведомстве убеждены, что бойцы соблюдают необходимые правила безопасности, а их снаряжение и техника после стрельб «проверяются на радиоактивное загрязнение». В публикации также уточняется, что многочисленные нелегальные туристы, которых в зоне отчуждения немало, подвергаются опасности.