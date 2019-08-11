Супертайфун «Лекима» зверствует в Китае: 28 человек погибли
Тайфун «Лекима» обрушился на провинцию Чжэцзян в ночь с 9 на 10 августа.
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На востоке Китая из-за тайфуна «Лекима», который бушует в провинции Чжэцзян в районе города Вэньлин, погибли уже 28 человек. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местных властей.
Кроме того, отмечается, что еще 20 человек пропали без вести.
Тайфун принес с собой сильные ливни и спровоцировал внезапные наводнения. В некоторых районах произошел оползень.
Специалисты предупреждают, что сегодня, 11 августа, «Лекима» подойдет к провинции Шаньдун.