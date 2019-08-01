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Обычный вечер в России: медведь спокойно гулял по городской набережной в Карелии

Роман Захаров
15:33 01.08.2019
Дикий зверь был замечен недалеко от кафе «Речное» в городе Беломорске.
© Видео: stolica onego, youtube © Фото: Jorge Sanz, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Жители города Беломорска в Республике Карелия в ночь на 1 августа могли наблюдать необычную картину. По населенному пункту спокойной разгуливал медведь.

Дикий зверь был замечен недалеко от кафе «Речное», расположенного на городской набережной. Животное запечатлели камеры наружного видеонаблюдения, после чего запись была опубликована в Сети.

На кадрах видно, что медведь не спеша идет по прогулочной зоне, явно не испытывая чувства страха, как будто он бывает в этой местности каждый вечер. Скорее всего, животное искало себе еду рядом с точкой общественного питания.

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