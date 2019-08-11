Уборщица из Подмосковья оказалась должна два миллиарда рублей

Судебные приставы собираются взыскать с уборщицы одного из предприятий ЖКХ в подмосковном Воскресенске почти два миллиарда рублей. Такое постановление вынес Дорогомиловский суд столицы еще в 2016 году.

Несколько лет назад Бодрова С.Н. пыталась в Москве устроиться курьером. Малообразованную женщину повели к нотариусу и заставили подписать какие-то документы, в результате чего она стала учредителем и директором компании.

Фирма, которая по документам «основана» Бодровой, взяла в банке 32 миллиона долларов, а затем обанкротилась. Банк лопнул, а его права востребования перешли к Агентству по страхованию вкладов, которое пытается получить с уборщицы свои деньги, пишет издание «Воскресенские деловые вести».

Теперь несчастная должна выплатить долг в 1,82 миллиарда рублей, а также 127,4 миллиона рублей исполнительного сбора. Зарплата женщины составляет всего 15 тысяч рублей. Половина этой суммы будет уходить на погашение задолженности. Чтобы рассчитаться, Бодровой потребуется 259,7 тысячи лет.