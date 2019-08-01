Каменные джунгли: в Перми питон пробрался в квартиру через канализацию

Двухметровый питон поселился в одной из квартир в Перми, изрядно перепугав ее законных владельцев. Скорее всего, рептилия попала в дом через канализацию. Темный силуэт на полу заметила хозяйка жилья и сначала не придала этому значения. Когда незваного гостя разглядели, пришли в ужас и захлопнули дверь.

Никто из домочадцев выпроводить змея из квартиры не решился. К этому времени питон свернулся кольцом на плитке и ждал решения своей участи.

Невольные заложники собственной квартиры спрятали детей в дальнюю комнату и вызвали спасателей. К моменту их приезда питон спрятался за унитаз.

Визитера удалось поймать и усадить в большой полиэтиленовый мешок к радости всех участников инцидента. Такое обращение питону пришлось не по вкусу, он шипел и извивался, сообщает портал «Мой город-Пермь!».

Огромную змею доставили в городской серпентарий, где специалисты смогут оценить ее состояние, оказать при необходимости помощь животному и обеспечить его всем необходимым. Сейчас выясняется, есть ли у пятнистого хищника хозяева.