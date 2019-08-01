Очаги пожаров в Сибири показали из космоса
Мониторинг ряда чрезвычайных ситуаций и событий на территории России производился в период с 25 июля по 1 августа 2019 года.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Роскосмос
Роскосмос обнародовал спутниковые снимки очагов пожаров в Сибири. Фотографии были размещены на официальном сайте государственной корпорации.
Как сообщает Роскосмос, мониторинг ряда чрезвычайных ситуаций и событий на территории России производился в период с 25 июля по 1 августа 2019 года. Вся полученная информация была передана в МЧС РФ и опубликована на сайте госкорпорации.
Кроме того, Роскосмос следит за подтоплениями в Туве, Пермском крае и Иркутской области, а также за угрозой оползня в Дагестане.
Напомним, в связи с крупными лесными пожарами в четырех регионах России был введен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка сейчас в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятия.