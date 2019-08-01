«Мальчик-акула» из Индии лишился 526 лишних зубов: видео

В индийском городе Ченнай врачи удалили семилетнему мальчику 526 лишних зубов. Ребенок долгое время жаловался на боль и растущую опухоль в правой нижней части челюсти, и причина оказалась весьма серьезной.

После проведения рентгена и компьютерной томографии оказалось, что у мальчика присутствует образование с большим количеством мелких рудиментарных зубов. Полтора часа понадобилось врачам, чтобы избавить маленького пациента от беспокоящей проблемы.

Удаленный нарост весил 200 граммов. Причину аномалии врачи выявить не смогли, но, предположительно, виноваты окружающая среда и генетика. По данным газеты The New Indian Express, теперь врачи займутся выяснением возможного влияния на ребенка излучения от вышки сотовой связи. В настоящий момент мальчик жив и здоров, у него стандартный для его возраста 21 зуб.