Приставы намерены искать должников через уличные камеры

Должников в России будут разыскивать при помощи уличных видеокамер. С такой инициативой выступили в Федеральной службе судебных приставов. Глава ведомства Дмитрий Аристов намерен распространить уже существующий в Москве алгоритм поиска на всю страну.

Предполагается, что новая система поможет устанавливать местонахождение должников по алиментам и кредитным договорам более оперативно.

«Мы используем камеры видеонаблюдения для фиксации передвижения должников. В этом направлении мы также будем идти», - цитирует РИА Новости заявление Аристова.

В первом квартале этого года приставы насчитали без малого 4,5 миллиона должников, и это только те, ккоторые не смогли выехать за рубеж и были обнаружены на стойке регистрации в аэропорту. Реальное количество таких людей может оказаться значительно больше, опасаются приставы.

Между тем ограничение выезда является действенной мерой воздействия, и в период с января по март нынешнего года возвращено почти 19 миллиардов рублей, что на треть больше, чем в прошлом году.