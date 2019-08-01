Охваченные огнем: в Сибири разворачивается масштабная авиационная операция по тушению пожаров

Над Сибирью в настоящий момент разворачивается масштабная авиационная операция: с семи аэродромов по всей стране в воздух поднялись самолеты и вертолеты Минобороны РФ, которые в эти минуты сбрасывают на горящие леса десятки тонн воды.

Отряд состоит из десяти самолетов, которые взлетели сегодня ночью с самых разных аэродромов - от Урала до Центральной России: Оренбург, Псков, Ульяновск, Иваново и Таганрог.

«Я хотел бы искренне от имени красноярцев высказать благодарность нашему президенту Владимиру Путину и Министерству обороны, поскольку в течение нескольких часов они смогли выдвинуть сюда в Сибирь, а именно в Красноярск мощную авиационную группировку, наладить взаимодействие с нашими пожарными МЧС и выдвинуться в северные районы», - заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Сначала в Красноярске приземлился борт с делегацией Минобороны во главе с замминистра обороны РФ Дмитрием Булгаковым.

В районах Сибири, охваченных огнем, до сих пор сохраняются очень тяжелые погодные условия: здесь температура поднимается свыше 30 градусов тепла, поэтому сейчас в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Якутия продолжаются масштабные возгорания в самых разных районах.

На опубликованных недавно кадрах из Якутии показано, что дым настолько плотный, что из-за него даже не видны деревья.

Делегации Минобороны во главе с Дмитрием Булгаковым предстоит решить, насколько эффективно можно организовать работу местного аэропорта для непрерывной дозаправки водой и топливом самолетов. Также необходимо согласовать работу с местной службой аэропорта, чтобы не мешать регулярным пассажирским рейсам, поскольку Красноярск - это огромный связующий узел, один из главных в Сибирском регионе.

Оперативный штаб по тушению пожаров создан в Красноярском крае по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу. Оказывать помощь в устранении чрезвычайной ситуации будет специальная авиационная группировка из десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ.