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Канатоходец прошел километр между зданиями в Перми и установил рекорд

Андрей Аркадьев
04:33 11.08.2019
Куни шел по канатной трассе 45 минут на высоте до 40 метров. По пути он сделал три остановки на отдых.
© Видео: МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!, ВКонтакте © Фото: friedikuehne, Instagram

Канатоходец из Германии Фриди Куни установил мировой рекорд, пройдя 955 метров над экспланадой в Перми.

Канатный трос натянули от местного драматического театра до здания Законодательного собрания. Куни шел по трассе 45 минут на высоте до 40 метров.

Экстремал три раза останавливался, чтобы отдохнуть. Он даже выполнил несколько трюков и станцевал на канате. За смельчаком наблюдали тысячи местных жителей. Люди снимали его перемещение на камеру и выложили в социальных сетях.

Вступление Куни проходило в рамках фестиваля уличных театров. В этот же день зрители смогли увидеть танцы на стене в исполнении артистов, огненное шоу и театральные выступления.

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