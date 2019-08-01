Западное побережье Канады заволокло дымом от сибирских пожаров

Дым от сибирских пожаров достиг Аляски и западного побережья Канады. Это следует из опубликованных данных спутникового мониторинга NASA, специалисты которого отслеживают движение воздушных масс через континенты.

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Впрочем, последствия лесных пожаров в Красноярском крае и Якутии могут быть немного преувеличены, так как в это время года в США и Канаде тоже горят леса, уточняют эксперты NASA.

«Можно увидеть дым от сибирских пожаров, простирающийся через восточную часть России на Аляску. Там он смешивается с дымом от местных пожаров и движется по западному побережью Канады, а затем в сторону Ванкувера и Сиэтла», - заявил ученый-атмосферщик из Центра космических полетов имени Годдарда Колин Сефтор на официальном сайте NASA.

Ранее в российском представительстве Greenpeace назвали сибирские пожары бедствием планетарного масштаба. По заверениям экспертов, запах гари уже отчетливо ощущается в городах ближе к Уралу, в Поволжье и Татарстане.

Отсутствие дождей, по мнению экологов, усложнит тушение тайги, которая в большинстве своем горит в труднодоступных районах. Президент Владимир Путин поручил Минобороны РФ подключиться к тушению лесных пожаров.