В Сети обнаружили китайскую версию «Зоны 51»

Пользователи Сети изучили на Google Maps карту Китая и обнаружили подозрительную зону с неопознанным объектом в провинции Ганьсу на границе с Монголией. Сторонники теории заговора посчитали, что увиденное ими - это черный самолет-невидимка, якобы созданный по «технологии пришельцев».

Скриншоты с Google Maps заинтересовали конспиролога Скотта Уоринга. Об этом пишет британское издание Еxpress.

Он проанализировал карту и предположил, что неизвестный черный объект имеет ширину всего десять метров. Уоринг не исключил, что «черный самолет-невидимка» мог быть создан китайцами как ответ американской «Зоне 51».

Некоторые пользователи Сети согласились с выводам конспиролога, но нашлись и те, кто попытался дать иное объяснение увиденному. Так, один из подписчиков предположил, что обнаруженная на карте зона может быть простой стартовой площадкой для дронов.