В ДНР сообщают о минометном обстреле со стороны ВСУ

В ДНР сообщили об обстреле со стороны украинских силовиков, произошедшем в четверг, 1 августа. Для стрельбы ВСУ использовали минометы.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что обстрел произошел в полдень по направлению Павлополь - Куликово. По данным ведомства, ВСУ выпустили две мины калибра 120 миллиметров.

Инцидент произошел после введения режима прекращения огня 21 июля. Вскоре стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Ранее в ДНР рассказали об изменении боевой обстановки в Донбассе. По данным самопровозглашенной республики, ВСУ продолжают нарушать перемирие и постоянно применять оружие в ходе противостояния. Ударам подверглись направления Горловки, Васильевки, Михайловки и другие.