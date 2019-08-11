Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД попал на видео

На видео попал момент взрыва автомобиля Tesla, который произошел после столкновения c эвакуатором на 41 километре МКАД. Кадры сняли очевидцы и выложили в Сеть.

По предварительной версии, Tesla ехала на автопилоте, который не смог распознать стоящий впереди эвакуатор. После столкновения машину сначала отбросило в сторону, после чего она загорелась.

Ранее стало известно, что за рулем Tesla находился генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков. Кроме того, в салоне, по предварительным данным, также находились двое его детей.

Пострадавших госпитализировали в ГКБ им. Виноградова.