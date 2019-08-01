Около трети самолетов и вертолетов ВВС США не готовы к бою

Более 30% самолетов и вертолетов ВВС США не готовы к незамедлительному выполнению боевых задач.

Отмечается, что это худший показатель с 2012 года, и цифры продолжают стремительно падать вниз. Тогда показатель составил 77,9%.

К 2017 году он снизился до 71,3%, а к текущему году из 5413 воздушных судов летать могут только 69,97%. Хуже всего дела обстоят с истребителями F-22A и F-35A, а также со стратегическим сверхзвуковым бомбардировщиком B-1B - только половина из них готова к бою.

«В Военно-воздушных силах есть большая дыра, из которой они вынуждены выкапывать себя, тратя свое время», - заявил Джон Венейбл, сотрудник Фонда наследия и бывший пилот F-16, который летал в Ирак и Афганистан.

В общей сложности 39 из 87 авиационных корпусов ВВС столкнулись с серьезными проблемами в этой области. В частности, менее половины из 148 самолетов F-35A Lightning II были признаны боеспособными к полетам в 2018 году, также на четыре процентных пункта опустился F-15E Strike Eagle, на семь - конвертоплан CV-22. При этом отмечается, что 40% данных летательных аппаратов простаиваются в парках, передает Air Force Times.

Бортовая система предупреждения и контроля E-3G Sentry, или AWACS, снизилась почти на девять процентных пунктов. На десять упал учебный самолет T-6A Texan II. При этом ситуация с беспилотными летательными аппаратами сложилась более благоприятная - к выполнению поставленных задач готовы девять из десяти БПЛА MQ-1B и MQ-9A.

Согласно заявлению официального представителя ВВС США Роберта Лиза, причиной сложившейся ситуации стало полнейшее устаревание техники и отсутствие ее модернизации. Так, большая часть летательных аппаратов находится на плановом обслуживании, ремонте или доводке.

«Чем дольше мы продлеваем срок службы наших устаревших самолетов, тем больше они будут требовать инвестиций, людей и часов на проведение инспекций и профилактического обслуживания», - пояснил Лиз.

Еще одним фактором является то, что производственные источники, на которые ВВС традиционно полагались, перестали производить или поставлять продукцию. В связи с этим приходится собирать детали со старых летательных аппаратов. В случае если чего-то не хватает, ВВС обращаются к подрядчикам за их производством, однако это требует огромного количества времени, в том числе на заключение множественных контактов.

Наконец, третьей и наиболее важной причиной является отсутствие рабочей силы. Например, на базе ВВС США Муди в Джорджии существует перебор помощников летчиков с третьим уровнем подготовки, при этом помощников с седьмым уровнем практически нет. Для подготовки требуются годы, однако большинство людей не задерживаются на службе дольше положенного или прерывают военные контракты. Также отсутствует надлежащая подготовка солдат в этом направлении.

В данный момент в распоряжении ВВС США всегда находятся готовности к выполнению боевых задач чуть более 950 истребителей четвертого и 166 пятого поколения, 200 штурмовиков, а также 93 стратегических бомбардировщика.