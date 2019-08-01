Председательство в Совбезе ООН перешло к Польше

Председательство в Совете Безопасности ООН перешло на месяц к Польше с 1 августа. На это время страна планирует сосредоточиться на обсуждении вопросов защиты прав человека в контексте международного гуманитарного права.

В течение августа министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович трижды поучаствует в заседаниях Совбеза в Нью-Йорке. В пятницу, 2 августа, пройдут открытые дебаты по проблеме детей в вооруженных конфликтах, на которых могут высказаться представители каждого из государств-членов ООН, рассказал пресс-секретарь польского постпредства при ООН Бартоломей Выбач. 13 августа в Совбезе сосредоточатся на вопросах международного гуманитарного права в контексте 70-й годовщины принятия Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

«Двадцатого августа, если я не ошибаюсь, будет обсуждение по теме Ближнего Востока, в том числе об основных причинах конфликта», – добавил Выбач в беседе с РИА Новости.

Помимо этого, будут проходить регулярные заседания: например, планируется обсудить ситуацию в Сирии и проблемы химического оружия.

Председательство в Совбезе ООН каждый месяц переходит к следующей по алфавиту стране-участнице. Всего в совете заседают постоянно 15 стран, пять из которых являются постоянными членами (в том числе Россия) и десять – временными. С 1 по 31 июля в Совбезе председательствовало Перу, а 1 сентября эта обязанность перейдет к Российской Федерации.