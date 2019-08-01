В РАН объяснили бессмысленность искусственных осадков против лесных пожаров в Сибири

Директор Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН академик Валентин Власов считает, что инициатива «Авиалесоохраны» по применению против сибирских лесных пожаров йодистого серебра в виде искусственных осадков будет малоэффективна. Более того, ученый считает, что это вовсе бессмысленно.

«Йодистое серебро распыляют. Есть такой вид очень старый, он вызывает дождь. Если речь идет о Москве, то его распыляют в облаках. Дождь выпадает раньше, облака "выливаются" в других местах. Насколько это получится в Сибири, я не знаю», - сказал Власов.

Он объяснил, что в местах лесных пожаров снизу вверх идет горячий воздух, поэтому маловероятно, что над огнем будут образовываться облака. По мнению Власова, невозможность этого означает бесполезность инициативы с искусственными осадками. В свою очередь, он считает более продуктивной превентивную работу по недопущению появления новых очагов огня.

«Раньше надо было работать. За один день вопрос не решить», - подытожил ученый в интервью телеканалу «360».

Ранее сообщалось, что самолеты Минобороны России, привлеченные к тушению пожаров в Красноярском крае, будут вылетать не менее 20 раз в сутки в соответствии с разработанным планом-графиком полетов.

Напомним, в связи с крупными лесными пожарами в четырех регионах России был введен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка сейчас в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятия.