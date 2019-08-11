В России ликвидировали 49 лесных пожаров за сутки

За прошедшие сутки в России удалось потушить почти 50 лесных пожаров, бушевавших на территории, превышающей пять тысяч гектаров.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 10 августа в России ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 5 263 гектара», - сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

Днем ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали 41 пожар, охвативший площадь в 23 676 гектаров. Также уточняется, что в воскресенье, 11 августа на территории страны велись работы, направленные на ликвидацию 208 лесных пожаров на площади 256 тысяч 660 гектаров.

На конец июля пожарами было охвачено более трех миллионов гектаров леса. Всего же за весенне-летний сезон уже выгорело 11 миллионов гектаров.

Леса горят в Сибири уже больше месяца. Режим ЧС введен в 4 регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. В 42 субъектах РФ действует особый противопожарный режим. К тушению очагов привлечена авиация Министерства обороны.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил начать проверку версии поджогов в Сибири и на Дальнем Востоке. Федеральные власти подозревают, что таким образом могут скрывать незаконную вырубку леса.