Участники конкурса «Морской десант» отработали пристрелку

На тренировочной базе Хмелевка в Калининградской области участники АрМИ-2019 приступили к тренировкам в стрельбе по надводным, береговым и воздушным целям. Так они завершают подготовку к конкурсу «Морской десант».

Команды отрабатывают пристрелку, у всех оружие российского производства.

Помимо точности, участникам предстоит показать мастерство вождения бронетранспортеров: преодолеть на них колейный мост, ров и проход между столбами.

Международный конкурс по профессиональной выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант» пройдет в рамках АрМИ-2019 под Калининградом на полигоне Балтийского флота Хмелевка с 3 по 17 августа. В нем примут участие военнослужащие из России, Китая, Ирана и Венесуэлы.