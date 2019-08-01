Пользователи Сети переругались из-за школьной задачи по математике

Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике. Она была опубликована в аккаунте pjmdoll. Пользователям предлагалось решить пример: 8 ÷ 2 (2+2) = ? При вычислении у одних получился ответ 16, а у других - 1.

Произошло это из-за того, что половина пользователей начала с умножения, другая же отдала приоритет делению. При этом скобки все раскрыли в правильной последовательности.

В Сети была развернута серьезная дискуссия, но к единому мнению в итоге никто не пришел. А некоторые пользователи и вовсе списали все на некорректный пример, отметив, что подобные задачи в школах не задают.