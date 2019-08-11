«Глазки закрывай»: стало известно, в чем различия сна оптимиста и пессимиста

Ученым из Университета Иллинойса удалось выяснить, как оптимизм влияет на качество сна человека. Так, эксперты утверждают, что уверенность в хорошем будущем способствует профилактике здорового образа жизни.

Специалисты обратились к данным исследования CARDIA. В рамках него больше 30 лет эксперты изучают факторы риска болезней сердечно-сосудистой системы.

На момент начала исследования, в котором принимали участие около пяти тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет, добровольцы должны были пройти обследования, а также заполнить анкеты. С помощью изученных данных эксперты установили, что недосып может быть спровоцирован определенными проблемами со здоровьем, среди которых могут быть ожирение и болезни сердца.

Чтобы установить связь между взглядом на жизнь и качеством сна, из тех же добровольцев ученые выделили больше 3,5 тысячи человек, которые должны были проходить психологические тесты, оценивая свое состояние по десяти критериям. Проанализировав все данные, специалисты пришли к выводу, что оптимисты на 31% чаще довольны качеством сна.

Во многом на это влияет то, что они всегда с готовностью решают разные проблемы. Это помогает им не испытывать беспокойство перед сном, пишет журнал Behavioral Medicine.